https://static.news.ru/photo/6084fea2-c753-11e9-97b9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook

Андрей Богдан, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, находился на свадьбе в городе Сен-Тропе во Франции в День независимости Украины.

Как сообщает ресурс Bihus.info , Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Ваврыш провели три дня — в том числе и День независимости Украины — отмечая в Сен-Тропе свадьбу юриста Андрея Довбенко. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда проводилась так называемая пре-пати. Третий день свадебных торжеств пришелся на государственный праздник Украины. Таким образом, как отмечает ресурс, Богдан отдыхал на частной яхте во Франции, пока президент Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в Киеве.

Украинские СМИ приписывают молодожену Андрею Довбенко большое влияние в украинской политике. Неформально его называют «смотрящим» за Минюстом.

Ранее News.ru писал о том, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан собирается засудить журналистов Национальной общественной телерадиокомпании и программы «Схемы». Поводом стало расследование о тайных встречах встречах Богдана с председателем Конституционного суда Украины.