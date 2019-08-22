Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал иск к журналистам «Национальной общественной телерадиокомпании» и программы «Схемы».
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Поводом послужило их расследование, в котором журналисты заявили, что глава офиса украинского лидера, вероятно, проводил тайные встречи с председателем Конституционного суда Украины, ссылаясь на информацию из журнала посещений органа конституционной юрисдикции. Иск Богдана касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Ранее News.ru писал о том, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал информацию о своей грядущей отставке. По его словам, вся эта ситуация с публикацией его заявления в Сети напоминает ему происки спецслужб.