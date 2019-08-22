https://static.news.ru/photo/17a1680c-c4d2-11e9-b1e8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: president.gov.ua

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал иск к журналистам «Национальной общественной телерадиокомпании» и программы «Схемы».

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» , ссылаясь на сайт «Судебная власть Украины». Иск был подан 20 августа. Его зарегистрировал Шевченковский районный суд. Ответчиками указаны ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук, Наталья Седлецкая.

Поводом послужило их расследование, в котором журналисты заявили, что глава офиса украинского лидера, вероятно, проводил тайные встречи с председателем Конституционного суда Украины, ссылаясь на информацию из журнала посещений органа конституционной юрисдикции. Иск Богдана касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее News.ru писал о том, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал информацию о своей грядущей отставке. По его словам, вся эта ситуация с публикацией его заявления в Сети напоминает ему происки спецслужб.