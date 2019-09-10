https://static.news.ru/photo/4c4566a4-d3cc-11e9-95f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительница Узбекистана родила девочку с дефектом нижней конечности и решила убить её, выбросив из окна роддома. Чтобы снять с себя подозрения, она также сбросила с высоты чужую дочь, лежавшую в той же палате.

Малышек нашли живыми на заднем дворе больницы, однако врачам не удалось спасти их.

Инцидент произошёл в Наманганской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны. В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении женщины и работников роддома.

Подозреваемой в убийстве грозит до 25 лет тюрьмы, а сотрудникам медучреждения — до восьми лет заключения.

Как писал News.ru ранее, СК России опубликовал видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента по делу об убийстве матерью полуторагодовалого ребёнка в Башкирии. На ролике видно, как подозреваемая заворачивает в одеяло куклу, показывая, где и как закопала убитого младенца. Во время следственного эксперимента женщина сказала, что пошла на преступление, чтобы сын не голодал и не плакал.