Россию на параде Победы в Минске будет представлять посол

https://static.news.ru/photo/b551b166-914a-11ea-8020-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Дмитрий Мезенцев будет представлять Россию на праздничном параде Победы 9 мая в Минске. Об этом сообщил сам глава дипмиссии.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил всех аккредитованных в стране послов. Мезенцев отметил, что «это большая честь».

Я буду присутствовать на параде. Имею приглашение, благодарен, буду обязательно, — цитирует российского посла радио Sputnik.

Власти Белоруссии не стали отменять парад по случаю 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Минобороны республики заявили, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет его провести.

Как писал ранее NEWS.ru, 9 мая на Красной площади в Москве вместо праздничного концерта пройдёт литературно-музыкальный спектакль. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы.