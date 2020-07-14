Россия может решить конфликт: посол Азербайджана — об обострении с Арменией

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Российская Федерация является тем модератором, который способен решить конфликт между Баку и Ереваном. Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 июля провёл телефонные разговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Он призвал к немедленному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе.

Вчера министр иностранных дел Азербайджана целый день был в переговорном процессе. Вчера звонил Сергей Лавров. И с армянской стороной была беседа. РФ является тем модератором, который способен как успокоить ситуацию, так и решить конфликт, — сообщил дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Активная фаза боестолкновений началась 12 июля на границе Азербайджана и Армении — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В результате погибли двое азербайджанских военных. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Утром 14 июля также сообщалось об обстреле армянской стороной ещё двух сёл — Агдам и Алибейли Товузского района на армяно-азербайджанской границе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.