Россия и Армения договорились о сотрудничестве в биологической безопасности

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подписали меморандум по сотрудничеству Москвы и Еревана в сфере биологической безопасности.

Мы сегодня подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Его реализация призвана внести существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в этой чувствительной и все более актуальной сфере, поможет укрепить наше общее пространство биологической безопасности. Будем продвигать эту актуальную тему и в рамках многосторонних структур, включая ОДКБ и СНГ, — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Армению

Напомним, что в Армени в настоящее время действует целая сеть — 12 биолабораторий, созданных или модернизированных на деньги американского военного ведомства в рамках Программы по снижению биологической угрозы (BTRP), которая, в свою очередь, является частью «Биологической программы совместного участия» (CBEP) США. Три из них расположены в Ереване.

Как и в других странах на постсоветском пространстве, они лишь номинально принадлежат Армении, а на самом деле контролируются американским Агентством по снижению угрозы безопасности (DTRA).

США организовали около 400 военных бактериологических лабораторий в 25 странах мира, в частности в Грузии, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

По словам аналитика и глава Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, США располагают подобные объекты в бывших советских республиках, чтобы проводить биологические изыскания в непосредственной близости от предполагаемого театра военных действий, поскольку бактерии и вирусы ведут себя неодинаково в разных местах планеты.