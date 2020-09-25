Аналитик рассказал о работе американских лабораторий за рубежом

https://static.news.ru/photo/fa102b22-ff5c-11ea-b0f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

США организовали около 400 военных бактериологических лабораторий в 25 странах мира. Такие объекты есть и в странах бывшего СССР, в частности в Грузии, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал в ходе международной пресс-конференции о принципах работы американских биолабораторий на постсоветском пространстве, выдержки из его выступления приводит «Ридус».

Специалист отметил, что бактериологические объекты США имеют экстерриториальный статус. Будучи де-юре под контролем местных властей, они фактически подчиняются только американским силовым ведомствам.

Ключевой точкой, где американские военные биологи работают в Казахстане, является лаборатория Центра особо опасных инфекций. Она была построена в 2017 году на средства Департамента обороны США. Формально лаборатория подчиняется властям Казахстана, но её деятельность фактически контролируют американцы. Расходы на содержание этой лаборатории запланированы и на 2020-й, и на 2021 год. Кроме того, на территории Казахстана есть ещё пять аналогичных объектов, — рассказал Мендкович.

По словам аналитика, США располагают подобные объекты в бывших советских республиках, чтобы проводить биологические изыскания в непосредственной близости от предполагаемого театра военных действий. Бактерии и вирусы ведут себя неодинаково в разных местах планеты. Поэтому для подготовки к бактериальной войне против России, Китая или Ирана Вашингтон проводит исследования в географически близком Казахстане.

Для ведения бактериологической войны против Китая американцы давно рассматривали возможность использования коронавирусных инфекций, переносящихся летучими мышами. Это, собственно, и породило ряд теорий о том, что пандемия COVID-19 — следствие утечки американского бактериологического оружия, — указал аналитик.

Работа американских бактериологических лабораторий на территории бывшего СССР привела к вспышке геморрагической лихорадки в 2014 году. Эпидемия коснулась Грузии, Казахстана и России, заболело не менее 40 человек, трое из них скончались.

Мы имеем все основания думать, что вспышка геморрагической лихорадки Крым-Конго произошла благодаря деятельности офицеров США и сотрудников американских биолабораторий. Этим происшествием обязаны заинтересоваться в компетентных органах России, Казахстана и Грузии. Исследования американских специалистов могут рассматриваться как нарушение конвенции 1972 года о биологическом оружии, — заключил эксперт.

В июне депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил власти Украины в сокрытии американских биолабораторий, действующих в стране, передавал NEWS.ru.