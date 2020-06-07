Депутат обвинил власти в сокрытии биолабораторий США на Украине

https://static.news.ru/photo/9c038a90-a900-11ea-afed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил власти страны в сокрытии американских биолабораторий, действующих на Украине. По данным Кузьмина, секретные объекты исследуют опасные инфекции и создают биологическое оружие.

Нардеп в качестве доказательства привёл промежуточные итоги работы своих коллег по фракции, которые собирали информацию о работе в стране лабораторий США.

Власть окончательно завралась в вопросах функционирования американских биолабораторий на Украине, — заявил Кузьмин в эфире телеканал «112 Украина».

Он добавил, что Зеленский «наконец-то ответил» на многочисленные запросы депутатов по этому поводу. Глава государства отписался, что в его компетенцию не входят вопросы национальной безопасности, и перенаправил запросы премьеру, а тот уже почему-то отправил их министру здравоохранения.

А после наступило самое интересное, отметил депутат. Минздрав прислал два взаимоисключающих ответа. В одном наличие американских лабораторий на территории Украины отрицается, в другом говорится, что они «не осуществляют хозяйственную деятельность» в стране. Разница в «отсутствуют» и «не осуществляют» очевидна, считает Кузьмин.

Конечно же, американские биолаборатории на Украине не занимаются «хозяйственной деятельностью» — они занимаются деятельностью разведывательной, а также деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах- украинцах некоторых вредоносных вирусов, — с сарказмом комментирует ответы министра здравоохранения депутат.

Кузьмин огласил и ответ посольства США на Украине, которое полностью опровергло ответы Минздрава. Американцы сообщили, что Минобороны США совместно с правительством Украины работает над «изучением опасных вирусов» в стране.

Депутат заявил, что сейчас от его фракции готовятся новые запросы о деятельности в стране американских военных биологов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряжённой обстановку с иностранными биолабораториями, размещёнными у границ с Россией. Большинство из них финансируются Министерством обороны США, считают российские власти.