https://static.news.ru/photo/c7deca8c-cee8-11e9-917f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Radek Petrasek/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной обстановку с иностранными биолабораториями, размещенными у границ с Россией. Большинство из них финансируются Министерством обороны США, считают российские власти.

Мы формируем уровень готовности такой, который позволит нивелировать риски, если вдруг они будут реализовываться. Нам бы очень не хотелось, чтобы это случилось, поэтому сегодня мы стараемся вести активные переговорные процессы, и МИД в этом плане делает очень большую работу, — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Она уже отмечала, что создание за счёт средств США на территории Украины и Грузии биологических лабораторий, работающих с патогенами, несёт угрозу для суверенитета этих государств.

Ранее News.ru писал, что Минздрав покажет в рамках Восточного экономического форума инновационные разработки по обнаружению в окружающей среде вызывающих инфекции биопатогенов. Новые разработки позволят быстрее и эффективнее определять в окружающей среде наличие патогенных биологических агентов ещё до того, как они спровоцируют заражение людей инфекционными заболеваниями.

V Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.