Российские врачи помогут Узбекистану в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2446ce74-def0-11ea-97d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа из 40 российских медиков, имеющих опыт лечения пациентов с COVID-19, прибудет в Узбекистан 16 августа. Россияне окажут помощь узбекским коллегам в борьбе с пандемией.

О скором прибытии врачей из РФ рассказала член оперштаба Узбекистана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Барно Абдусаматова, передаёт ТАСС. Российские специалисты будут работать совместно с местными медиками в течение месяца, оказывая как практическую, так и методическую помощь. В состав группы входят инфекционисты, реаниматологи, эпидемиологи, анестезиологи и терапевты.

В Узбекистане за время пандемии выявлен 34 251 случай коронавируса при 223 летальных исходах. С 15 августа по указанию главы государства Шавката Мирзиёева в стране началась поэтапная отмена ограничительных мер. Возобновилась работа общественного транспорта, запущены внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, открылись санатории, гостиницы, точки общепита, парикмахерские и салоны красоты. С 20 августа заработают тренажёрные залы, бассейны и рынки непродовольственных товаров. При этом в Узбекистане сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

Как передавал NEWS.ru, в июле правительство Узбекистана приняло решение о введении временного запрета на экспорт фармакологической продукции. Кроме того, физическим лицам запретили вывозить медикаменты.