Рэпер Серега возложил цветы в Минске к мемориалу жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пахоменко)

Белорусский рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пахоменко) пришел к стихийному мемориалу в Минске, чтобы почтить память жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», передает корреспондент NEWS.ru. Он принес розовые гвоздики к посольству России в Белоруссии.

Музыкант не стал сразу покидать траурное место. Он остался стоять вместе с другими скорбящими жителями. Люди продолжают нести цветы и зажигать свечи на месте.

У здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске также образовался стихийный мемориал. Неравнодушные россияне приходят почтить память жертв страшной трагедии. Они несут цветы и мягкие игрушки к месту стрельбы, которая унесла жизнь больше 130 человек. Кроме того, среди цветов можно заметить портреты погибших, которые принесли их скорбящие близкие. Собравшиеся также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления.

Президент РФ Владимир Путин назвал теракт в «Крокусе» кровавой акцией устрашения россиян. По словам главы государства, целью организаторов атаки было массовое убийство мирных людей. Глава государства объявил 24 марта днем национального траура в России. По данным СК, число погибших достигло 133 человек.