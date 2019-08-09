https://static.news.ru/photo/2721fffe-bce3-11e9-9a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair не смог выполнить рейс из Еревана в столицу России из-за обнаруженной на борту технической проблемы.

В чём состоит неисправность, не уточняется. В Комитете гражданской авиации Армении отметили, что в настоящее время решается вопрос организации доставки пассажиров рейса в Москву. До вылета из Еревана они будут размещены в гостинице и обеспечены питанием, сообщает Life .

Ранее News.ru писал, что МИД РФ предупредил россиян об отмене рейсов в аэропорту Барселоны из-за забастовки персонала. Сотрудники воздушной гавани собирались потребовать от руководства доплат за нагрузку из-за увеличения потока пассажиров и продолжительности рабочего времени.