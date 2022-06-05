Референдум в Казахстане признан состоявшимся

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Референдум в Казахстане по вопросу внесения поправок в конституцию признали состоявшимся, явка превысила минимальный порог в 50%, сообщила член Центральной избирательной комиссии республики Анастасия Щегорцова, передает РИА Новости. Отмечается, что за семь часов голосования явка составила 53,43%.

В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% от включенных в списки для голосования, — сказала Щегорцова в ходе брифинга.

В Казахстане 5 июня голосуют за внесение поправок в конституцию своей страны. Они направлены на сокращение президентских полномочий, усиление прочих ветвей власти и увеличение роли граждан республики в процессе управления страной. Согласно информации ЦИК, право голоса на референдуме имеют 11 722 536 человек.

По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, референдум по поправкам в конституцию позволит «построить Новый Казахстан».

Ранее Токаев выступил за переход Казахстана к президентской республике с сильным парламентом. По его мнению, стране нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития.