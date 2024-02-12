Раскол в семье главкома ВСУ: что говорят о Сырском его родственники из РФ

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал уроженец Владимирской области и выпускник Московского общевойскового командного училища Александр Сырский. Он давно живет в Киеве, а его родители и брат остались в России. Отец главкома ВСУ заявил, что не понимает, как его сын может работать с украинскими властями, знакомые матери Сырского говорят о ее «ужасном состоянии», а пасынок называл его «подлецом». Что известно о расколе в семье главкома — в материале NEWS.ru.

Что известно о семье Сырского

Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ 8 февраля — на этом посту он сменил Валерия Залужного. Новый главком родился в России, но с 1980-х живет на Украине. Как рассказывала подруга семьи Сырских Наталья, после учебы он поехал туда служить, но во время первого Майдана захотел перевестись в российскую армию. Его даже согласились принять в ВС РФ, но с одним условием: он был должен отправиться в Чечню. Сырский отказался.

Как пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на жителей города Костерево, где раньше жили родители Сырского, после окончания училища будущий главком служил в 25-й мотострелковой дивизии в Лубне. По данным журналистов, в то время он расписался с женщиной, у которой был ребенок от первого брака, они приехали в Костерево, где у Сырского с супругой родился общий сын. Но, как говорится в статье, «в семье что-то нее заладилось», женщина вместе с детьми эмигрировала в Израиль.

Когда главком женился во второй раз, он окончательно «осел на Украине», пишет издание. Его родители и брат никуда не переезжали. Матери главкома Людмиле Сырской 82 года. Она проживает во Владимире вместе со своим супругом Станиславом. Родственница Сырского ведет страницу в социальной сети «Одноклассники», где показывает фотографии с выступлений вместе с хором, публикует советы по садоводству и рецепты блюд. В 2014 году Людмила участвовала в «Лыжне России».

Станислав Сырский — бывший военнослужащий, полковник Советской армии. Младший брат главкома ВСУ Олег, по данным СМИ, работает охранником в магазине. В 2012 году он стал героем криминальной сводки после того, как позвонил в полицию и сообщил о бомбе, якобы заложенной в одном из владимирских торговых центров. Сообщение оказалось ложным.

Олег рассказал журналистам, что с Александром Сырским он не общается уже много лет. Он пояснил, что его брат очень давно уехал на Украину.

Фото: Социальные сети Людмила и Станислав Сырские

Как родители Сырского относятся к России

Судя по фотографиям в соцсетях, родители Сырского принимали участие в акции «Бессмертный полк». Во время шествия Людмила несла в руках портрет своего отца — Ивана Андреевича Куркина, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. В Сети даже можно найти письмо, которое она писала папе.

«Я, твоя младшая дочь Сырская (Куркина) Людмила Ивановна, 26 мая 1941 года рождения, знаю тебя по рассказам моей мамы. Мы жили в Москве на улице Чехова, дом 23. До Великой Отечественной войны ты работал водителем в автобазе „Моспочтампта“. Когда началась Великая Отечественная война, ты добровольцем уехал на Ленинградский фронт. Маме прислали извещение, что 29.06.1941 года Куркин И.А. пропал без вести», — говорится в письме.

В 1945 году мать Людмилы узнала, как погиб Иван Андреевич. «Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны, рассказать жене о своей смерти», — написано в письме.

Среди понравившихся Людмиле Сырской публикаций в соцсетях — высказывание Владимира Жириновского об Украине: «Хохлы — странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских». Также она поставила лайк на пост в сообществе «Мы за Путина! Путин — Герой России». «Крепкого здоровья вам, Владимир Владимирович! Храни вас бог!» — говорится в публикации.

Что сказал о Сырском его отец

В своем первом после назначения главой ВСУ посте в Telegram-канале Александр Сырский написал о целях, которые стоят перед украинской армией. Среди них — «четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления». В конце публикации он отметил: «Объединимся! Вместе к победе!».

Тем временем, отец главкома ВСУ заявил, что не понимает, как сын может работать с украинскими властями. «Я не знаю, как он работает с ними. Я с ними не работаю. <...> То же самое, что и вы почувствовали [от новости о назначении Сырского], больше ничего», — сказал он.

Мать главкома отказалась говорить о его назначении. Ее знакомая рассказала, что Людмила Сырская тяжело переживает изменения в жизни сына и находится в «ужасном состоянии». По ее словам, пенсионерка даже не пришла на последнюю репетицию хора ветеранов труда «Околица», в котором обе они выступают.

Знакомая семьи Сырских по имени Ольга утверждает, что о сыне, уехавшем на Украину, Людмила и Станислав ни с кем не говорят, «будто его не было совсем».

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Александр Сырский

Почему пасынок Сырского называет его подлецом

Пасынок главкома ВСУ Антон Сырский, по данным СМИ, окончил один из австралийских вузов и сейчас проживает в этой стране. На личной странице во «ВКонтакте» он выкладывает записи исключительно на русском языке. В соцсети X (бывший Twitter) можно найти кадры, как Антон Сырский ездит по Австралии на черном джипе с флагом СССР и Новороссии.

Также в интернете было опубликовано интервью с пасынком главнокомандующего, сделанное еще до назначения Александра Сырского на новую должность. Фрагмент появился в соцсети X (бывший Twitter) на странице блогера Симеона Бойкова (Assue Cossack).

Антон, в частности, рассказывал, что не общается со своим отчимом. По его словам, младший брат, родной сын Сырского, поступил так же. Антон признался, что отчим был для него «образцом для подражания», он считал его «очень умным человеком и хорошим офицером».

«Но когда вся эта [кампания] началась, мы пытались с ним пообщаться. Он сказал: „Такая политика, так надо“. Ну и иди ты, раз так надо, подлец», — сказал пасынок главкома.

По словам Антона Сырского, его отчим заботится только о карьере и даже «подчистил» биографию. Как отметил пасынок главкома, например, в свое время он путешествовал за границу с переводчицей, с которой у него был роман, но информации об этом теперь нигде нет.

Корреспондент NEWS.ru связался с Антоном Сырским, но от комментариев пасынок главкома отказался.

Что говорят о семье Сырского на Украине

В украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПД) также высказались о проживающих в РФ родственниках главкома. В Telegram-канале ЦПД говорится, что Сырскому пытаются навязать образ «советского и русского человека», а главная цель такой кампании заключается в якобы «снижении доверия к ВСУ».

В ЦПД добавили, что новый глава ВСУ «долгое время был членом команды Залужного» и командовал «успешными операциями». По словам авторов поста, команда Сырского состоит из «молодых командиров, которые пошли на повышение», и «это предпосылка для системных улучшений в ВСУ».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что не понимает ажиотажа вокруг нового командования ВСУ, «ведь от перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется». По его словам, «Сырский — вовсе не человек со стороны, он принимает участие в охоте на мирных жителей Донбасса с 2014 года и зарекомендовал себя как Генерал 200 из-за того, что и своих солдат никогда не щадил».

«Родители в России, от которых он отказался, это как раз, наоборот, поступок, достойный патентованной мрази, которая ни перед чем не остановится. Приказы в любом случае будут поступать из Вашингтона и Сырский, возможно, просто будет исполнять их более четко и без ненужных вопросов — собственная карьера для него явно важнее всего остального», — считает парламентарий.

Журавлев порекомендовал украинским военным задуматься о том, что, «сдавшись в плен, они хотя бы останутся в живых». «Командование генерала Сырского точно приведет их к смерти», — подытожил парламентарий.

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