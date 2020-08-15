Работники белорусского телевидения готовы бастовать

https://static.news.ru/photo/93a0653e-df16-11ea-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belteleradiocompany/facebook.com

Ведущая и режиссер белорусских государственных телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова приняла участие во встрече коллектива Белтелерадиокомпании с пресс-секретарём президента Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и главой верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Она рассказала, что сотрудники телевидения страны готовы провести забастовку.

По её словам, изначально забастовка планировалась на понедельник, однако может начаться и раньше, передаёт РИА Новости.

Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент, — подчеркнула она.

По информации Tut.by, она рассказала, что участники разговора задавали вопросы, как Кочанова и Эйсмонт «могли такое допустить» и почему не говорят правду. В ответ «льётся вода», поэтому результата от встречи не будет.

Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет, — отметила Бибикова.

Как писал NEWS.ru, технический сотрудник также подтвердил, что в Белтелерадиокомпании готовится забастовка, письмо о которой планируют подписать после встречи.

Разговор начался в 18:00.

У здания компании проходит акция протеста. Активисты скандируют «Скажите людям правду» и «Хватит врать», а также требуют показать видеорепортажи с уличных акций, изолятор, где содержатся задержанные на акциях протеста, а также побои, с которыми оттуда выпускают задержанных.

Похожие акции в предыдущие дни проходили и у здания государственной телекомпании ОНТ. Там собравшиеся тоже скандировали речёвки, требуя рассказывать в эфире правду.