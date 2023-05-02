Пятеро казахстанцев сбежали из трудового рабства в Мьянме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мьянме пятеро граждан Казахстана сбежали из трудового рабства, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на сообщение МИД республики. Китайская компания, удерживавшая мужчин, требовала по 6 млн тенге за каждого. Это требование они объясняли своими затратами на перелет казахстанцев к месту трудоустройства и на оформление визы. Потерпевшие смогли связаться с консулом страны за полчаса до побега, а их преследование велось вплоть до границ с Таиландом. Четверым мужчинам удалось переплыть реку, чтобы оторваться от преследователей, а одного вернули в заключение.

В середине апреля нашему консулу в Бангкок позвонил один наш гражданин и сообщил, что он и еще четверо ребят находятся в трудовом рабстве на территории Мьянмы, — сообщил представитель МИД.

В МИД Казахстана отметили, что это не первый случай, когда посол страны в Таиланде вызволяет граждан из рабства в Мьянме. Именно он инструктировал граждан.

Ранее в Москве из рабства вызволили мигрантку из Узбекистана. Соотечественница пригласила ее на заработки в кафе, но в итоге две недели заставляла на квартире оказывать мужчинам сексуальные услуги.