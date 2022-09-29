Названа дата встречи Путина с Токаевым в Астане Саммит «Центральная Азия — Россия» пройдет 14 октября в Астане

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Владимир Путин с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым

Международный саммит «Центральная Азия — Россия» пройдет 14 октября в Астане, сообщает пресс-служба МИД Казахстана. В этот же день в столице республики состоится заседание Совета глав государств СНГ. Ранее стало известно, что в рамках мероприятий встретятся президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявляет об открытии аккредитации иностранных журналистов для освещения следующих мероприятий: 13 октября — VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября — заседание Совета глав государств СНГ, 14 октября — саммит «Центральная Азия — Россия», — говорится в сообщении ведомства.

До этого помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин будет участвовать в мероприятиях в Астане, однако точную дату назвать не смог.

Предусмотрено участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в Нур-Султане (ныне Астана. — NEWS.ru), и там же, в Нур-Султане, будет проведен саммит СНГ. Это середина октября — 12–14 октября, если быть точнее, — рассказывал Ушаков.

Ранее Токаев сообщил, что Астана в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян. По его словам, республика готова проявить заботу и обеспечить безопасность мигрантам. Глава Казахстана добавил, что в этой непростой ситуации необходимо проявить гуманность, терпение и организованность. Токаев подчеркнул, что приезжим из-за рубежа будет оказана помощь, но они не получат никаких преференций.

После этого глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что местные власти будут выдавать властям России уклонистов от частичной мобилизации при определенных условиях. Выдача произойдет, если гражданин объявлен в международный розыск и в России против него возбуждено дело. При этом инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.