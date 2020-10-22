Путин: у России всегда были тесные связи с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/95efffda-1485-11eb-bac1-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин коснулся темы конфликта в Нагорном Карабахе, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что РФ всегда имела тесные связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном, а Баку и Ереван для Москвы являются равными партнёрами. Происходящее в Нагорном Карабахе президент назвал трагедией. По его словам, ситуация в регионе — это «конфликт в самом худшем его варианте». Путин сообщил, что после возобновления вооружённого противостояния в Карабахе с обеих сторон погибли в общей сложности около пяти тысяч человек.

Президент подчеркнул, что никто не заинтересован в урегулировании конфликта больше, чем Россия. Москва чувствует особую ответственность за ситуацию в Карабахе, нужно найти приемлемые компромиссы для обеих сторон конфликта, заметил российский лидер.

Я нахожусь в тесном контакте с [президентом Азребайджана Ильхамом] Алиевым и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном, по нескольку раз в день говорю с ними по телефону, — рассказал Путин.

Президент РФ признался, что российская сторона предлагала самые разные варианты урегулирования конфликта и в какие-то моменты казалось, что решение найдено. Однако каждый раз эти ожидания не оправдывались. Путин сказал, что у него нет ответа на вопрос, нужно ли менять формат Минской группы ОБСЕ по Карабаху. Он добавил, что не знает о планах президента Турции Реджепа Эрдогана в отношении сложившейся ситуации, передаёт РИА Новости.

Ранее Алиев сообщил, что азербайджанские войска полностью взяли под контроль участок границы с Ираном в Нагорном Карабахе, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.