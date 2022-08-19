Путин и Токаев хотят проверить постсоветское сотрудничество на прочность Москва и Нур-Султан ищут возможность избежать претензий друг к другу в период мирового кризиса

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Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Президенты России и Казахстана встретились 19 августа в Сочи тепло и обнялись, словно пытаясь развеять предположения о похолодании в отношениях между двумя странами. «Оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет», — заявил Касым-Жомарт Токаеву Владимиру Путину. Казахстанский лидер подчеркнул, что «нас объединяет самая протяжённая в мире граница, которая полностью делимитирована», очевидно, напоминая некоторым российским политикам о тщетности их «провокационных» заявлений по поводу «русских земель в Казахстане». А президент России отметил, что нынешний год особенный во взаимоотношениях двух стран, отмечающих 30-летие установления дипломатических связей. После приветствий президенты продолжили общение без прессы. Какие темы могли обсуждать лидеры за закрытыми дверями — в материале NEWS.ru.

Накануне сочинской встречи президентов МИД РФ высказал озабоченность в связи с появлением «публикаций и сообщений, преследующих цель поссорить Россию с Казахстаном». Заявивший об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Иван Нечаев уточнил, что речь идёт о резком увеличении «в социальных сетях и СМИ „фейков“, касающихся российско-казахстанского взаимодействия». За их созданием, по мнению Нечаева, могут стоять желающие «вбить клин» в отношения России и Казахстана.

Эксперты уточнили, что подобные публикации в российских СМИ стали появляться ещё нынешней весной, в некоторых из них и вовсе авторы призывали применить в первую очередь «денацификацию и специальную военную операцию к Казахстану, а не к Украине». Создатели таких посланий стали подсчитывать «антироссийские шаги» президента Токаева — от отказа от подразделений ОДКБ в январе нынешнего года до заявления на питерском международном форуме о «квазигосударственных территориях» в Донбассе. Руководство Республики Казахстан (РК), согласно этим претензиям, после введения антироссийских санкций только усилило сотрудничество с Западом, в марте во время голосования на Генассамблее ООН по резолюции о выводе российских войск с Украины Нур-Султан воздержался, а не поддержал Москву.

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В то же время экономисты утверждают, что Россия остается для Казахстана ключевым торгово-экономическим партнером. По данным Торгового представительства РК в РФ, с января по апрель нынешнего года товарооборот в стоимостном выражении вырос на 6%, до $7,2 млрд, как за счет роста импорта (+7%), так и экспорта (+3%). Хотя всё же доля России в товарообороте Казахстана снизилась, несмотря на рост его стоимостных объёмов. Экономисты назвали причины: январские события в РК и специальную военную операцию с последующими санкциями в отношении РФ.

Президентам Путину и Токаеву, предполагают эксперты, есть что обсудить как в политической, так и в экономической сферах. Но приоритетной темой всё-таки станут непростые политические отношения между двумя государствами, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, эксперт по СНГ Андрей Суздальцев.

Обсуждаться будут, по всей видимости, темы сложные в нашем сотрудничестве. В отношении специальной военной операции Казахстан занял позицию выжидания, более того, он оказывает поддержку Украине. Казахстан принимал недавно участие в военных учениях «Региональное сотрудничество — 22» под эгидой США, несмотря на то, что является членом ОДКБ. Казахстан страна самостоятельная, живёт «на свои деньги», но вся эта ситуация для России неприемлемая. Видимо, сейчас проверяется на прочность такое понятие, как постсоветское сотрудничество в рамках ЕАЭС, ОДКБ. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

По данным экспертов, помощь Казахстана Украине заключается в продаже ГСМ для ВСУ через Румынию, а боеприпасов и вооружения — через Иорданию и Великобританию. На казахстанскую нефть якобы возлагает большие надежды Германия и ряд других европейских государств. После того как в начале июля нынешнего года суд Новороссийска приостанавливал на неделю работу Каспийского трубопроводного консорциума из-за «экологических нарушений», президент Казахстана заявил о необходимости увеличить поставки нефти в Европу в обход России. Москва обвиняет Нур-Султан в том, что он замещает российское сырьё на Западе, фактически помогая ему в глобальном противостоянии.

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С такой позицией не согласен казахстанский экономист, эксперт Института мировой экономики и политики (город Нур-Султан) Магбат Спанов.

У России и Казахстана разные национальные интересы, поэтому руководители должны искать точки их совпадения. Конечно, не всем нравится самостоятельная политическая позиция Казахстана, являющегося членом ЕАЭС и ОДКБ. Всё это связано со специальной военной операциеи РФ на территории Украины, которая у нас воспринимается негативно, — отметил казахстанский эксперт в беседе с NEWS.ru.

Магбат Спанов обратил внимание на резонансные высказывания некоторых российских политиков в отношении «северо-западных и северных земель» Казахстана.

Такие провокационные заявления только разделяют наши народы, они плохо воспринимаются и русскими в Казахстане, — продолжил эксперт. — В России должны понимать, что казахстанские русские ментально сильно отличаются от русских в России. Не знаю точно, был ли фейком удалённый пост с аккаунта Дмитрия Медведева или нет, но в нём я прочитал о «диких землях Казахстана». У нас всегда было отгонное животноводство — зимует скот на одних пастбищах, в тёплое время перебирается пастись на другие. У казахов даже есть исторический термин «мы номады», что переводится как «мы кочевники». На одном месте сидеть не можем, потому у нас не было классических городов, как в Европе. И никаких «диких и брошенных земель» у казахов быть не могло. Политикам бы лучше искать темы, которые нас объединяют, а не выдумывать невежественные гипотезы.

Но есть среди российских экспертов и другое мнение, что Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, не следует обвинять в предательстве ради сохранения ЕАЭС и ОДКБ и экономического выживания в эпоху жёсткого противостояния с Западом. Заигрывание этих государств с США, ЕС и Китаем, напротив, Москве надо использовать в своих интересах — западные санкции можно обходить только с помощью соседей, которые придерживаются многовекторности. Белоруссия, например, потеряла доверие Запада, поэтому и России экономически мало чем может помочь. Казахстан в этом смысле остаётся более полезным стратегическим партнёром.