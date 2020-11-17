Путин: бои в Карабахе не удалось остановить в октябре из-за позиции Армении

Президент России Владимир Путин рассказал, что вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе мог прекратиться ещё в октябре.
Российский лидер в эфире телеканала «Россия 24»
Ранее Алиев объявил о начале строительства дороги, которая соединит Шушу с Физули, передавал NEWS.ru.
В ночь на 10 ноября Алиев, Путин, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.