Путин: бои в Карабахе не удалось остановить в октябре из-за позиции Армении

https://static.news.ru/photo/5aa5da48-28fe-11eb-97f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе мог прекратиться ещё в октябре.

Российский лидер в эфире телеканала «Россия 24» сообщил , что после серии телефонных разговоров 19-20 октября он получил согласие президента Азербайджана Ильхама Алиева на остановку боевых действий с условием, что в город Шушу смогут вернуться беженцы. Однако эту инициативу не поддержала Армения, поэтому бои продолжились до 10 ноября. 8 ноября азербайджанская армия взяла Шушу под свой контроль. Путин признался, что позиция Еревана оказалась для него неожиданностью.

Ранее Алиев объявил о начале строительства дороги, которая соединит Шушу с Физули, передавал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.