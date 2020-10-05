Протестующие захватили здания правительства Киргизии и мэрии Бишкека

https://static.news.ru/photo/76950a24-0790-11eb-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Киргизии, протестующие из-за результатов парламентских выборов, захватили здание правительства республики в столице страны. Чиновников, пришедших на работу утром 6 октября, не пускают в помещения.

Об этом сообщает ТАСС.

Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и не никого в него не впускают, — цитирует агентство своего собеседника из аппарата кабмина.

До этого демонстранты захватили мэрию киргизской столицы. Об этом рассказал мэр Бишкека Азиз Суракматов, сообщает агентство 24.kg.

Тем временем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, собиравшийся утром 6 октября встретиться с представителями партий, участвовавших в выборах, уже допустил возможность аннулирования их итогов. Местонахождение главы государства неизвестно, хотя его представители заявляют, что политик не покидал Бишкек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. После того как с улиц города ушли милиционеры, в столице страны организуются народные дружины. О его назначении на пост коменданта объявил замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, провозгласивший себя главным чекистом республики — исполняющим обязанности руководителя Государственного комитета национальной безопасности.