Протестующие в Минске направились к ИВС на Окрестина

Участники несанкционированной акции протеста в Минске направились от СИЗО на Володарского к ИВС на Окрестина.
Митинг у Дома правительства на площади Независимости начался в 18:20. На него пришли несколько тысяч человек. Люди идут по проспекту Дзержинского. Из-за большого скопления они переодически выходят на проезжую часть.
В целях сохранения безопасности колонну сопровождают автомобили ГАИ,
Поводом для массовых протестов в республике послужили итоги выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.
При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.
Как информировал NEWS.ru, в телефонном разговоре с президентом Литвы канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о происходящем в Белоруссии.
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