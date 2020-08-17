Протестующие в Минске направились к ИВС на Окрестина

https://static.news.ru/photo/685175b6-e0c0-11ea-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники несанкционированной акции протеста в Минске направились от СИЗО на Володарского к ИВС на Окрестина.

Митинг у Дома правительства на площади Независимости начался в 18:20. На него пришли несколько тысяч человек. Люди идут по проспекту Дзержинского. Из-за большого скопления они переодически выходят на проезжую часть.

В целях сохранения безопасности колонну сопровождают автомобили ГАИ, пишет РИА Новости.

Поводом для массовых протестов в республике послужили итоги выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Как информировал NEWS.ru, в телефонном разговоре с президентом Литвы канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о происходящем в Белоруссии.