Протестующие в Ереване требуют арестовать Пашиняна

https://static.news.ru/photo/39af3f06-616a-11eb-a19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Участники акции протеста в Ереване направились к зданию Генпрокуратуры Армении. Они недовольны работой премьер-министра страны Николы Пашиняна.

Один из организаторов манифестации Аршак Закарян рассказал, что протестующие намерены окружить здание и потребовать от генерального прокурора арестовать Пашиняна, передаёт РИА Новости

Акции протеста в Армении начались после заключения трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Одним из основных требований участников акций является отставка Пашиняна. Как писал NEWS.ru, 10 ноября 2020 года протестующие, ворвавшиеся в здание армянского правительства, похитили дипломатический паспорт премьер-министра.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября 2020 года. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет.