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Противники интеграции Белоруссии и России направились к посольству РФ в Минске для продолжения акции протеста.

Демонстрантов насчитывается несколько десятков человек. Они несут бело-красно-белые флаги и скандируют лозунги о независимости республики.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили митингующих о незаконности акции и призвали их разойтись, сообщает ТАСС.

Стихийная акция протеста в Минске началась 7 декабря. Её организатором выступает сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Участники акции считают, что подписание интеграционных документов с Россией может привести к негативным последствиям для Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что перспективы интеграции обсуждались в ходе встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в Сочи. Главным вопросом было подписание ряда дорожных карт.