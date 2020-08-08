Пропускной режим введут на избиркомах в Белоруссии при скоплении людей

https://static.news.ru/photo/4c273b34-da01-11ea-b318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Участковые комиссии могут установить пропускной режим на избирательных участках в случае большого скопления людей, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Хотелось бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки всё-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей, — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как ранее писал NEWS.ru, в Белоруссии на выборах президента республики за пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей.