Президент Таджикистана поздравил граждан с Рамаданом

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к жителям страны в связи с праздником Рамадан. Он поздравил граждан с этим днём.
Политик отметил, что праздник в этом году для мусульман всего мира совпал с распространением коронавируса,
Выражаю глубокое соболезнование всем тем, кто потерял родных и близких от пандемии коронавируса в Таджикистане, и прошу Творца даровать им терпение и выдержку, а население Таджикистана [прошу] в эти тяжёлые дни не впадать в отчаяние и депрессию, — подчеркнул он.
По его словам, COVID-19 показал наличие множества проблем в здравоохранении страны.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани рассказал о смягчении ограничений, введённых из-за коронавируса. В честь окончания Рамадана с 24 мая каждый день на шесть часов в стране будут открывать святые места и мечети.
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