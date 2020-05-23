Президент Таджикистана поздравил граждан с Рамаданом

https://static.news.ru/photo/0076373c-9d00-11ea-bdf0-fa163e074e61_660.jpg Эмомали Рахмон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к жителям страны в связи с праздником Рамадан. Он поздравил граждан с этим днём.

Политик отметил, что праздник в этом году для мусульман всего мира совпал с распространением коронавируса, передаёт РИА Новости. Несмотря на все усилия властей, предотвратить проникновение инфекции на территорию страны не удалось. В связи с этим важно строго соблюдать правила гигиены и рекомендованный специалистами порядок поведения.

Выражаю глубокое соболезнование всем тем, кто потерял родных и близких от пандемии коронавируса в Таджикистане, и прошу Творца даровать им терпение и выдержку, а население Таджикистана [прошу] в эти тяжёлые дни не впадать в отчаяние и депрессию, — подчеркнул он.

По его словам, COVID-19 показал наличие множества проблем в здравоохранении страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани рассказал о смягчении ограничений, введённых из-за коронавируса. В честь окончания Рамадана с 24 мая каждый день на шесть часов в стране будут открывать святые места и мечети.