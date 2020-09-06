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Правозащитники сообщили о более чем 70 задержанных на протестах в Минске

17:40, 06 сентября 2020 26
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Минске на акциях протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 76 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна».

На сайте организации появился список имён и фамилий всех задержанных на митингах в белорусской столице. Среди них — член Координационного совета оппозиции Ольга Павлова, передаёт ТАСС.

Задержания также проходят на акциях протеста в Гродно и Барановичах. Кроме того, правозащитный центр сообщил о двух взятых под стражу участниках демонстраций в Бресте.

6 сентября десятки тысяч людей вышли на улицы Минска и других городов, чтобы принять участие в «Марше единства». Власти страны ещё с утра начали готовиться к предстоящей акции. На улицах появились БТР, водомёты, автозаки. На некоторых улицах возвели ограждения из колючей проволоки. Начались перебои в работе мобильного Интернета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии 6 сентября проект «Голоса» попробует подсчитать реальное число участников уличных протестов.

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