Правозащитники сообщили о более чем 70 задержанных на протестах в Минске

https://static.news.ru/photo/fcee6022-f050-11ea-b40f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Минске на акциях протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 76 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна».

На сайте организации появился список имён и фамилий всех задержанных на митингах в белорусской столице. Среди них — член Координационного совета оппозиции Ольга Павлова, передаёт ТАСС.

Задержания также проходят на акциях протеста в Гродно и Барановичах. Кроме того, правозащитный центр сообщил о двух взятых под стражу участниках демонстраций в Бресте.

6 сентября десятки тысяч людей вышли на улицы Минска и других городов, чтобы принять участие в «Марше единства». Власти страны ещё с утра начали готовиться к предстоящей акции. На улицах появились БТР, водомёты, автозаки. На некоторых улицах возвели ограждения из колючей проволоки. Начались перебои в работе мобильного Интернета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии 6 сентября проект «Голоса» попробует подсчитать реальное число участников уличных протестов.