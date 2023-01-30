Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу Замминистра МИД Азербайджана Халафов: дипмиссия в Тегеране приостановила работу

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Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что из посольства республики в Тегеране эвакуированы все сотрудники. Дипломатическая миссия в Иране приостановила деятельность, отметил он в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

В МИД Азербайджана ранее рассказали, что в результате нападения на посольство республики в Иране 27 января один человек погиб, еще двое ранены.

Мы полностью приостановили дипломатическую деятельность посольства. Там остаются пять человек в связи с охраной административного здания и имущества посольства, оставшиеся в посольстве не будут осуществлять дипломатическую деятельность, — рассказал Халафов.

Ранее Халаф Халафов заявил, что Азербайджан неоднократно требовал от Ирана усилить меры обеспечения безопасности своего посольства в стране, однако Тегеран игнорировал данные обращения. Он также сообщил, что Ирану предъявлено требование о прозрачном расследовании преступления и привлечении виновных к ответственности.