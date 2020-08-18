Посол РФ в Минске не собирается встречаться с белорусской оппозицией

https://static.news.ru/photo/0476df8e-e158-11ea-ad11-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что не собирается встречаться с представителями белорусской оппозиции. Об этом он сообщил, покидая здание МИД республики.

К оппозиции — нет, не собираюсь, — приводит его слова корреспондент ТАСС.

Российскому журналисту он пояснил, что встреча в дипведомстве была плановой: с белорусскими коллегами «обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД».

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы, шахтёры отказываются работать. Накануне Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!».

Президент России одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах. Однако в Европе результаты голосования не признали. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии намечен на 19 августа, писал NEWS.ru.