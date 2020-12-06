Помощник Лукашенко заявил, что «одурманенность» протестующих проходит

https://static.news.ru/photo/522b9456-37fa-11eb-b19f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Караев Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Бывший министр внутренних дел Белоруссии и помощник президента страны Александра Лукашенко Юрий Караев заявил, что «одурманенность» людей, протестующих против главы государства, проходит.

Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит, — сказал он в эфире государственного телеканала СТВ.

Он уверен, что «только слепой» не видит безопасности, сытости и спокойности страны. По его словам, люди начали разбираться, где «лили неправду» на происходящее в стране и красили власти «чёрным цветом». Караев считает, что белорусы оказались под «сильнейшим воздействием» Telegram-каналов.

Уже много раз было сказано, написано: выйдите, оглянитесь вокруг, посмотрите — по-прежнему все нормально живут, прекрасная чистая страна. <...> Зачем вы засоряете свои мозги и своё сознание, психику тем, что в Сети? И вот что мы видим сейчас: народу хочется, видимо, не только хлеба, но и зрелищ. Эти люди, которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, они не согласны, с чем — сформулировать не могут. Они есть и ещё какое-то время будут. Будут ходить-бродить, — добавил он.

По его словам, в стране работают заводы, хорошо ходит транспорт, чистые и спокойные улицы, есть свет, тепло и канализация. Он считает, что протестующие сами хотят получить штрафы и сутки ареста.

Они, к сожалению, неспособны понять, что раскачивая ситуацию, <...> вернуться в свои тёплые квартиры после двух-трёхчасового брожения, может быть, и не удалось бы, потому что вслед за сменой ситуации изменилось бы всё, — заключил он.

Протесты в Белоруссии начались в августе и продолжаются до сих пор. Наиболее массовые акции проходят по выходным дням. Митингующие недовольны официальными итогами президентских выборов, согласно которым победу в шестой раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Они считают, что результаты были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла Светлана Тихановская. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, 6 декабря минчане также собрались во дворах жилых домов около полудня. Некоторое время спустя колонны, в которых от нескольких десятков до нескольких сотен человек, начали шествие по улицам своих районов под бело-красно-белой символикой.