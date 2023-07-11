Поляков заподозрили в помощи украинцам для удара С-200 по объектам РФ Военэксперт Леонков: польские специалисты могли помочь ВСУ переделать ракеты С-200 для удара по наземным объектам РФ

Фото: shutterstock.com

Специалисты из Польши, скорее всего, помогли ВСУ переделать ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200 для удара по российским наземным объектам, сообщил NEWS.ru военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, иностранным специалистам для этого необходимо было заменить головку наведения ракеты.

Леонков пояснил, что штатная система наведения ракет С-200 работает по авиацелям, опираясь на показания радаров. Он подчеркнул, что для стрельбы на дальние дистанции по наземным целям требуется другая система — система инерционного наведения, которая работает по заранее загруженной программе полета и по отсчету пройденного маршрута.

Для этого ракета должна сверять данные полета по системам позиционирования типа «ГЛОНАСС» или GPS. Понятно, что «ГЛОНАСС» наши не дадут использовать, значит, украинцам остается GPS. Значит, нужно иностранное оборудование под эту систему. Переделка С-200 довольно сложна, но для специалистов определенного класса вполне возможна. Учитывая опыт предыдущих переделок и необходимость использования GPS, мы можем предположить, что в этом деле участвовали иностранные специалисты. В Европе есть страны, чей ВПК недостаточно развит, но специалисты нужного профиля имеются. Ближайшая к Украине такая страна — Польша. Там есть и специалисты, и доступ к западным технологиям, — рассказал Леонков.

Как напоминает аналитик, в декабре ВСУ попытались нанести удары устаревшими советскими беспилотниками типа «Стриж» по аэродромам дальней авиации ВКС РФ — и после этого в России был проведен анализ обломков «Стрижей».

Выяснилось, что модернизации подверглась система наведения ракеты и боевая часть. В системе наведения нашли детали западного производства, а боеголовки оказались снаряжены пластической взрывчаткой типа С-4, — пояснил эксперт.

Это, по словам Леонкова, и наводит на мысль, что в переделке, скорее всего, участвовали западные специалисты.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях. По данным ведомства, для этого использовались устаревшие советские ЗРК С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.

ВСУ впервые попытались нанести удар по глубокому российскому тылу переделанными ракетами комплекса С-200. Одной из мишеней стал Крымский мост. Командующий объединенной группировкой ВС РФ генерал Валерий Герасимов приказал разведке выявлять места дислокации украинских С-200 для превентивного уничтожения.