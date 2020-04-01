https://static.news.ru/photo/4b1f4998-7412-11ea-bba0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Политолог Марат Баширов объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко против введения режима жёсткой самоизоляции.

Белоруссия просто не может позволить себе меры, аналогичные тем, что принимаются Россией, способной одновременно и изолировать людей, и компенсировать потери бюджета, — заявил эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

По его словам, белорусский лидер надеется, что его граждан «пронесёт», потому что у страны слабая экономика.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлёв напомнил, что у Лукашенко ярки и неординарный стиль управления. Глава Белоруссии не пытается «угробить» население, но он поступает, как британский премьер-министр Борис Джонсон. Тот тоже говорил, что вся эта болезнь выдумана, однако через некоторое время он сам заразился.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия направила России просьбу об оказании помощи в борьбе с коронавирусом. При этом Лукашенко не торопится вводить в стране меры по предотвращению распространения заболевания. Минск просит Москву выделить аппараты ИВЛ, тест-системы и медицинские маски.