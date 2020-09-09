Политолог: Тихановская пытается отыграть назад все русофобские заявления

https://static.news.ru/photo/82463d14-f347-11ea-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tikhanovskaia.svetlana

Заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что протестные акции в республике никогда не были направлены против Москвы, стали попыткой нивелировать все прошлые антироссийские заявления. Такого мнения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

По словам эксперта, белорусская оппозиция сейчас пытается «стереть» все преданные огласке планы по диверсификации республики, разрыву связей с РФ, выходу из Союзного государства.

Этого не было. Мало ли что мы на своём сайте разместили. Мы на самом деле за мир и дружбу. Вы только поверьте нам на слово. Ясно, что это делает не сама Тихоновская. Она находится под нежным крылом соответствующих спецслужб и произносит то, что нужно произнести, — рассказал изданию «ПолитЭксперт» Шишкин.

Он подчеркнул, что белорусская оппозиция пытается создать видимость, что выступает только против нынешнего президента страны Александра Лукашенко. В отношении РФ якобы таких намерений нет.

Политолог добавил, что оппозиционеры в Белоруссии понимают настроения в обществе и то, что «сварить кашу на русофобии» сейчас крайне сложно. Поэтому они отыгрывают назад, якобы всех антироссийских заявлений и не было.

По словам Шишкина, в данное время сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в республике — если бы «в схватке» участвовали только Тихоновская и Лукашенко, тогда было бы проще, но они не одиноки в противостоянии друг другу.

В этой схватке участвуют очень могучие силы. Она может закончиться поражением любой из сторон. Поэтому говорить, как заявлялось ещё месяц назад, что Александр Лукашенко не просидит трёх дней, смешно. Делать какие-то другие прогнозы — тоже, — сказал Шишкин.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам. Она призвала не верить пропаганде в РФ по поводу происходящего в республике и «не поддаваться влиянию лжи». Женщина отметила, что протесты никогда не были нацелены против Москвы.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.