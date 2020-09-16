Политолог назвал слова Тихановской про Лукашенко попыткой напомнить о себе

https://static.news.ru/photo/f5c9cb0c-f80b-11ea-95d1-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что в случае мирного ухода с поста президента страны Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, — это просто попытки представительницы оппозиции напомнить о себе, считает политолог Александр Носович.

Тихановской сейчас нужно напоминать о себе, поскольку из белорусского кризиса она выпадает всё больше, события развиваются так, что она становится никому не нужной фигурой, — приводит слова эксперта Радио Sputnik.

По его мнению, сейчас Тихановскую активно поддерживают лишь Польша и Литва, которые пытаются «продвинуть её в качестве легитимного президента Белоруссии для Запада, превратить её в своего агента».

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Светланы Тихановской, оппозиция в Белоруссии готова предоставить действующему главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он мирным образом оставит свой пост.