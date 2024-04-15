Политолог назвал главную причину драки в грузинском парламенте Политолог Капанадзе: закон об иноагентах будет накалять ситуацию в Грузии

Фото: gd.ge

Мамука Мдинарадзе

Политические силы в Грузии, которые получают западное финансирование, хотят, чтобы эти поступления оставались замаскированными, поэтому введение понятия «иностранные агент» в республике вызывает бурю эмоций, заявил в разговоре с NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. Так он отреагировал на драку в грузинском парламенте, которая произошла во время рассмотрения соответствующего закона.

Закон вызывает такие эмоции, потому что те политические силы, которые получают западное финансирование, не хотят, чтобы была прозрачность этих поступлений. Естественно, они и дальше хотят получать эти средства, и поступление этих средств было замаскировано. Не удивительно, что дело дошло до драки в грузинском парламенте, — заявил Капанадзе.

Он отметил, что вечером в понедельник, 15 апреля, у здания парламента запланирована акция протеста. Участвовать в митинге людей призывал оппозиционер, который выступает против принятия закона. Эксперт не исключил, что к вечером ситуация будет накаляться еще больше.

Ранее обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте страны вылилось в драку. На опубликованной в Сети трансляции можно увидеть, как лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Затем к драке присоединились другие политики.