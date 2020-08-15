Полиция задержала одного из протестующих у посольства Белоруссии в Москве

Одному из участников акции протеста возле посольства Белоруссии в Москве вызвали скорую, ещё одного задержала полиция.
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Акции у посольства проходят каждый день после президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа. Участники выражают солидарность с протестующими против итогов выборов, объявленных ЦИК республики, согласно которым победу с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Как писал NEWS.ru, два десятка жителей Екатеринбурга провели в День города мирную акцию у здания посольства Белоруссии. С собой они принесли цветы. Охранявшие здание дипмиссии сотрудники полиции пикетчикам не препятствовали.
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