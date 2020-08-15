Полиция задержала одного из протестующих у посольства Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/9edec69e-dee3-11ea-b799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одному из участников акции протеста возле посольства Белоруссии в Москве вызвали скорую, ещё одного задержала полиция.

Об этом сообщает ТАСС. В первой половине дня 15 августа у здания посольства собрались около 200 человек. Один из участников акции встал на колени, на его одежде и лице были пятна крови. Сотрудникам полиции он заявил, что ночью его избили недалеко от здания дипмиссии. Правоохранители отнесли его к автозакам и вызвали скорую помощь. Ещё одного протестующего задержали, причины не разглашаются.

Акции у посольства проходят каждый день после президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа. Участники выражают солидарность с протестующими против итогов выборов, объявленных ЦИК республики, согласно которым победу с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, два десятка жителей Екатеринбурга провели в День города мирную акцию у здания посольства Белоруссии. С собой они принесли цветы. Охранявшие здание дипмиссии сотрудники полиции пикетчикам не препятствовали.