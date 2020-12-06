Полиция остановила на въезде в Кишинёв десятки фермеров, едущих на митинг

https://static.news.ru/photo/f1c0c960-37c2-11eb-b8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Reporter de GARDA/youtube.com

Полиция Молдавии остановила на въезде в столицу десятки фермеров, которые направлялись в Кишинёв, чтобы присоединиться к акции протеста, организованной избранным президентом страны Майей Санду.

Телеканал Publika сообщает , что собиравшиеся митинговать фермеры были вынуждены оставить тракторы на окраине города. Сельхозработники вошли в столицу без техники.

2 декабря молдавские фермеры протестовали в Кишинёве против повышения НДС на продукцию сельского хозяйства с 8% до 12%. Манифестанты требовали от кабмина оказания помощи аграриям, пострадавшим из-за катастрофической засухи. Также фермеры пригрозили ещё более масштабными митингами, если правительство не пойдёт им навстречу.

Санду призвала жителей страны к новой протестной акции. Она заявила, что граждане должны показать своё несогласие с действиями кабмина и добиться отставки парламента. По её словам, органы исполнительной и законодательной власти не справляются с экономическим и санитарным кризисом. Избранный президент выступает за досрочные парламентские выборы. Протестующие 6 декабря собираются у здания парламента в центре Кишинёва. Среди прочего, они требуют проведения суда над действующим главой государства Игорем Додоном. Движение в центре столицы частично заблокировано, в местах скопления граждан дежурят полицейские.

Как передавал NEWS.ru, 3 декабря сторонники Санду вышли на акцию протеста из-за передачи контроля над Службой информации и безопасности от президента парламенту.