Полиция остановила на въезде в Кишинёв десятки фермеров, едущих на митинг

Полиция Молдавии остановила на въезде в столицу десятки фермеров, которые направлялись в Кишинёв, чтобы присоединиться к акции протеста, организованной избранным президентом страны Майей Санду.
Телеканал Publika
2 декабря молдавские фермеры протестовали в Кишинёве против повышения НДС на продукцию сельского хозяйства с 8% до 12%. Манифестанты требовали от кабмина оказания помощи аграриям, пострадавшим из-за катастрофической засухи. Также фермеры пригрозили ещё более масштабными митингами, если правительство не пойдёт им навстречу.
Санду призвала жителей страны к новой протестной акции. Она заявила, что граждане должны показать своё несогласие с действиями кабмина и добиться отставки парламента. По её словам, органы исполнительной и законодательной власти не справляются с экономическим и санитарным кризисом. Избранный президент выступает за досрочные парламентские выборы. Протестующие 6 декабря собираются у здания парламента в центре Кишинёва. Среди прочего, они требуют проведения суда над действующим главой государства Игорем Додоном. Движение в центре столицы частично заблокировано, в местах скопления граждан дежурят полицейские.
Как передавал NEWS.ru, 3 декабря сторонники Санду вышли на акцию протеста из-за передачи контроля над Службой информации и безопасности от президента парламенту.