Полицейский выпрыгнул с 13-го этажа в погоне за педофилом

https://static.news.ru/photo/42028b0c-c9c3-11ea-ba88-fa163e074e61_660.jpg Бакытжан Бакиров Фото: Министерство внутренних дел Республики Казахстан

36-летний казахский полицейский Бакытжан Бакиров поймал мужчину, обвиняемого в педофилии в городе Алматы. В погоне за предполагаемым преступником он выпрыгнул с 13-го этажа.

Сотрудник правоохранительных органов попал в квартиру к подозреваемому под видом сантехника. Хозяйка квартиры, которую снимал мужчина, позвала его, однако тот начал убегать. Он побежал в другую комнату, а сотрудник правоохранительных органов бросился за ним, передаёт Polisia.kz.

Он забежал в одну из комнат и, взобравшись на подоконник, выпрыгнул в открытое окно. В эти секунды обычно вообще ни о чём не думаешь, главное — догнать, вот и я прыгнул следом за ним, — рассказал Бакиров.

Оба участника инцидента пролетели два этажа и приземлились на террасе. Силовик смог задержать подозреваемого и дождаться подкрепления. В настоящий момент предполагаемый преступник задержан.

При падении полицейский получил перелом ступни, ему сделали три операции.

В голове была только одна мысль — задержать его, и ни о чем больше не думал. Сам не понял, как уже выпрыгнул, но страха не было. О том, что ниже будет терраса, не знал, — поделился он.

Мужчину и его напарника наградили медалью «За внесённый вклад в обеспечение правопорядка».

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Красноярска сотрудники полиции на мотоциклах с мигалками устроили погоню за мужчиной, управляющим электросамокатом. Местные жители сняли кадры с попытками догнать и задержать «гонщика» на мобильные телефоны и выложили кадры в Сеть.