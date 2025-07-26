Российское голубое топливо вновь потекло в Армению Подачу газа из России в Армению возобновили после аварийных работ в Грузии

Подачу природного газа из России в Армению возобновили после проведения аварийно-восстановительных работ в Грузии, сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения». Отмечается, что ремонт провели на участке «Казах-Сагурамо» транзитного газопровода «Северный Кавказ — Закавказье».

26 июля возобновилась подача природного газа в Армению, приостановленная в Грузии в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ, — подчеркнули в компании.

Ранее государственный министр Катара по энергетике Саад аль-Кааби пригрозил Бельгии возможным прекращением поставок сжиженного природного газа в Европу. Причиной является несогласие с требованиями директивы ЕС, обязывающей компании проверять все цепочки поставок на соответствие целям устойчивого развития.

До этого стало известно, что Венгрия рассчитывает получить рекордные поставки российских нефти и газа в текущем году. Как отметил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, эти поставки играют ключевую роль для сохранения в Венгрии тарифов, «которые Европа уже потеряла».