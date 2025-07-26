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26 июля 2025 в 13:19

Катар пригрозил остановить поставки газа в Евросоюз

Welt: Катар может остановить поставки СПГ из-за несогласия с требованиями ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государственный министр Катара по энергетике Саад аль-Кааби направил официальное письмо руководству Бельгии с предупреждением о возможном прекращении поставок сжиженного природного газа в Европу, сообщает немецкое издание Welt. Причиной является несогласие с требованиями директивы ЕС, обязывающей компании проверять все цепочки поставок на соответствие целям устойчивого развития.

ЕС должен внести дальнейшие изменения в директиву о цепочках поставок, иначе «государству Катар и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС, которые обеспечивают более стабильную и благоприятную для бизнеса деловую среду, для нашего СПГ и других продуктов», — приводится выдержка из письма.

Саад аль-Кааби в своем письме к ЕС заявил, что новая директива содержит «явные противоречия» с законодательством Катара. Особое возмущение Дохы вызвало то, что требования Брюсселя нарушают принцип Парижского соглашения, согласно которому каждое государство самостоятельно определяет свои климатические цели.

Я убежден, что компании не должны быть вынуждены выбирать между климатической политикой своего государства и правилами ЕС, — подчеркнул глава Минэнерго Катара.

В Еврокомиссии подтвердили получение письма. Там отметили, что работают над политическим урегулированием вопроса.

Ранее портал GN (ОАЭ) сообщил, что европейские «энергетические игры» продолжаются и выглядят довольно сомнительно. По словам журналистов, политики говорят одно, а в экономической плоскости выходит совсем другое. Против России вводят санкции, однако средства от импорта газа продолжают поступать игрокам, которые пользуются поддержкой властей.

Евросоюз
Катар
СПГ
газ
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экология
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