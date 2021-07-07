Песков подчеркнул важность визита Пашиняна в Россию
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:31, 07 июля 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность визита исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Его слова приводит РИА Новости.
Встреча Путина и Пашиняна запланирована на вторую половину дня 7 июля.
Это важно и, собственно, первый зарубежный визит, который Пашинян осуществляет после победы на парламентских выборах, достаточно уверенной, убедительной победы, — подчеркнул Песков.
Он добавил, что подписания документов по итогам переговоров не планируется.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. В них победила партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна, она набрала 53,92%, у блока «Армения» Кочаряна 21,04%.
Ранее Песков сообщил, что Путин и Пашинян на встрече в Москве обсудят реализацию карабахских соглашений. Информацию об этом также подтвердили в правительстве Армении.