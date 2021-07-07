Песков подчеркнул важность визита Пашиняна в Россию

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Попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко добиться снятия европейских санкций с помощью организации миграционного кризиса на границе с Литвой могут негативно сказаться на России. Беженцы из стран Ближнего Востока, которым не удастся попасть в Евросоюз, устремятся в РФ. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Суздальцев.

Суздальцев обращает внимание на то, что даже сам Лукашенко не скрывает: локальный миграционный кризис на границе с Литвой организован им специально, чтобы добиться снятия санкций Евросоюза. Из Турции и Ирака...