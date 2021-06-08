Пашинян заявил о готовности обменять сына на всех армянских пленных

https://static.news.ru/photo/cc3121be-c86c-11eb-82bc-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: nikolpashinyan_official/instagram.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность обменять своего сына на армянских пленных, которые находятся в Азербайджане. Об этом сообщает Sputnik Армения.

И говорю Алиеву официально – предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик (Серж Саргсян и Роберт Кочарян — бывшие президенты Армении. — NEWS.ru), как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если заработаете на этом несколько тысяч долларов, то вашему корыту это будет как раз к месту, — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что это заявление не эмоциональное, а официальное. Политик подчеркнул, что ждёт ответа от Саргсяна и Кочаряна. Армянский политик заявил, что в стране будет политическая вендетта и кадровая чистка, а все главы общин, допустившие нарушения, будут «выброшены за шкирку».

27 мая Минобороны Азербайджана заявило о задержании двух армянских диверсионных групп, которые минировали дорогу, проходящую по территории Азербайджана к позициям ВС республики. В Ереване утверждают, что военные проводили инженерные работы на приграничной территории. В Минобороны Азербайджана рассказали NEWS.ru, что армянская сторона пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и сапёрами, хотя «любой, кто хоть немного смыслит в военном деле, понимает, что инженерные работы не ведутся небольшими группами».

В Баку считают задержанных лиц диверсантами, поскольку они были задержаны после подписания трёхстороннего соглашения по прекращению огня от 10 ноября 2020 года. Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что задержанных армянских военных будут судить и какие-то решения по ним возможны только после оглашения приговора.