Пашинян заявил о готовности Армении к перемирию

https://static.news.ru/photo/0a6749f0-0a17-11eb-8aed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване.

По словам премьера, Ереван верен принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными накануне президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ, которые 8 октября состоялись в Женеве, продолжат 9 октября в Москве. По информации дипломатического источника, сейчас сопредседатели Минской группы летят в российскую столицу. Он также уточнил, что обсуждение вопроса в Женеве завершилось в пятницу в 01:00 (02:00 мск).

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.