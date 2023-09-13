Пашинян рассказал о бессилии армянских аргументов в вопросе Карабаха

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Проблему Карабаха не удается решить с помощью армянских аргументов, заявил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит портал NEWS.am, Ереван безуспешно пытался преодолеть и ослабить ряд международных и юридически обязательных решений по данному вопросу.

Проблема в том, что мы не можем решить ни одного вопроса с помощью армянских аргументов, мы никогда не могли и не сможем решить, — сказал премьер-министр.

13 сентября глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что Ереван ранее передал азербайджанской стороне пятый пакет поправок к тексту мирного договора, а 12 сентября получили новые предложения от Баку. Дипломат отметил, что по многим вопросам позиции двух стран не сходятся.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что переговоры по заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном затормозились по причине провокации со стороны Армении. В качестве примеров таких действий глава МИД Азербайджана привел организованные в Карабахе на прошлой неделе выборы и поздравления от главы правительства Армении Никола Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха.