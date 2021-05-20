Пашинян подтвердил подлинность документа о делимитации границ

https://static.news.ru/photo/80369084-b988-11eb-8d64-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Gevorg Ghazaryan/Global Look Press

Опубликованный в армянских СМИ проект трёхстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и России о создании совместной комиссии по вопросам делимитации границ между Арменией и Азербайджаном является подлинным. Это подтвердил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе специального заседания парламента в четверг, 20 мая. Об этом пишет ТАСС.

В России подлинность бумаги пока никак не комментировали. Пашинян же заявил, что этот документ уже пару дней находится в обращении.

Да, это единственный документ, который уже полтора-два дня находится в обращении, — сказал Пашинян.

Ранее стало известно, что 20 мая в Сети обнародовали текст договора России, Азербайджана и Армении о делимитации и последующей демаркации границ.

В соответствии с документом создаётся совместная комиссия по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в рамках комиссии планируется до 31 мая сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями.

Утверждается, что комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций.