Власти США и Евросоюза не выдавливают Россию из Армении, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр республики Никол Пашинян. Таким образом он ответил на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Вашингтон советует Еревану отказаться от размещения российской базы и пограничников. По словам Пашиняна, власти Армении могли получать сигналы о развитии двусторонних отношений, однако про вытеснение РФ из региона речи не идет. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале портала Armenia Today.
Что касается якобы сигналов от Запада по вытеснению России из Армении, то мы никогда не получали таких сигналов, и не думаю, что такие сигналы когда-либо могут быть. Могут быть сигналы о развитии двусторонних отношений, что касается и России. Мы очень прозрачно обсуждаем наши отношения с нашими партнерами, — сказал Пашинян.
По его словам, отношения Еревана и Москвы всегда обсуждаются очень прозрачно, а потому в них нет никаких «темных пунктов».
Ранее Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов посоветовали Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников на территории республики, обещая взамен обеспечивать безопасность. Министр подчеркнул, что такие заявления являются провокациями, подкупом и далеки от дипломатии.