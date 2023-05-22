Пашинян оценил роль Запада в отношениях России и Армении Пашинян: страны Запада не выдавливают Россию из Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Власти США и Евросоюза не выдавливают Россию из Армении, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр республики Никол Пашинян. Таким образом он ответил на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Вашингтон советует Еревану отказаться от размещения российской базы и пограничников. По словам Пашиняна, власти Армении могли получать сигналы о развитии двусторонних отношений, однако про вытеснение РФ из региона речи не идет. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале портала Armenia Today.

Что касается якобы сигналов от Запада по вытеснению России из Армении, то мы никогда не получали таких сигналов, и не думаю, что такие сигналы когда-либо могут быть. Могут быть сигналы о развитии двусторонних отношений, что касается и России. Мы очень прозрачно обсуждаем наши отношения с нашими партнерами, — сказал Пашинян.

По его словам, отношения Еревана и Москвы всегда обсуждаются очень прозрачно, а потому в них нет никаких «темных пунктов».

Ранее Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов посоветовали Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников на территории республики, обещая взамен обеспечивать безопасность. Министр подчеркнул, что такие заявления являются провокациями, подкупом и далеки от дипломатии.