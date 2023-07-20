Пашинян назвал безрезультатной встречу с Алиевым по Лачинскому коридору

Фото: primeminister.am

Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе по вопросу разблокирования Лачинского коридора прошла безрезультатно. Он подчеркнул во время заседания правительства, что стороны не достигли каких-либо договоренностей по открытию Лачинского коридора, а также по преодолению гуманитарного кризиса в Карабахе.

15 июля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана и главой Евросовета, которая не дала каких-либо конкретных результатов по вопросу открытия Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Шарль Мишель в последующем после встречи заявлении подчеркнул необходимость разблокирования Лачинского коридора и решения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха путем диалога Степанакерт — Баку, — сказал Пашинян.

По его мнению, без международных механизмов диалог между Азербайджаном и Степанакертом не может быть продуктивным, так как «Баку продолжает свою агрессивную и полную угроз риторику в отношении армян Нагорного Карабаха, целью которой является осуществление этнических чисток в Нагорном Карабахе». При этом премьер считает, что переговоры нужно продолжать.

Пашинян добавил, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном должна быть проведена на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года. В будущем должна быть конкретизирована картографическая основа для работ по делимитации.

15 июля Алиев и Пашинян провели трехстороннюю встречу с Мишелем в Брюсселе. Стороны условились ускорить работу по урегулированию отношений между Баку и Ереваном. Переговоры длились около трех часов. По словам Мишеля, встреча была плодотворной.

Ранее МИД России предложил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В заявлении ведомства говорилось о том, что Россия настроена примирить два государства и способствовать нормализации жизни в Карабахе.