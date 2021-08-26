Парламент Армении принял программу правительства

Парламент Армении принял программу нового правительства. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что за принятие программы проголосовали 70 депутатов из 107. Оппозиция не участвовала в голосовании и во время вступительного слова премьер-министра страны Никола Пашиняна покинула зал заседаний.

Согласно новой программе, во внешней политике Армения будет придерживаться нынешнего курса, укрепляя отношения с Россией, США, Францией, Евросоюзом, Ираном и Грузией. В экономике одной из главных задач является повышение производительности на предприятиях, данные меры помогут обеспечить рост экономики и зарплат. Что касается сельского хозяйства, то в этой области планируется развивать интенсивные технологии, содействуя росту площадей интенсивных садов на тысячу гектаров в год.

Правительство Армении также планирует включить обязательное страхование и в систему здравоохранения, причём не только для стационарного лечения, но принимаемых амбулаторно лекарств.

Ранее директор Центра региональных исследований (Ереван) Ричард Гирагосян в беседе с NEWS. ru рассказал, что парламент Армении превратился в зону противостояния между сторонниками премьер-министра страны Никола Пашиняна и оппозицией. Конфликт сопровождается драками между депутатами. Ситуация усугубилась после того, как депутат от фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян назвал всех бывших министров обороны предателями страны. В ответ на подобное заявление остро отреагировали представители фракции «Айастан», которую возглавляет экс-министр Сейран Оганян.