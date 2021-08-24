Оппозиционные и провластные депутаты в парламенте Армении снова подрались, был объявлен перерыв. Инцидент произошёл в ходе обсуждения новой программы правительства, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале парламента страны.

Депутат от фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян во время своего выступления начал активно защищать позицию правительства и действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Его выступление сопровождалось недовольными репликами депутатов оппозиции в зале и словесными перепалками.

Однако ситуация усугубилась после того, как Саркисян назвал всех бывших министров обороны республики предателями страны. В ответ на подобное заявление остро отреагировали представители фракции «Айастан», которую возглавляет экс-министр Сейран Оганян.

По кадрам видно, что в Саркисяна кинули бутылку, после чего началась потасовка.

Ранее также сообщалось о потасовке в парламенте Армении. Инцидент начался со ссоры депутата блока «Честь имею» Анны Мкртчян с представителями партии «Гражданский договор». Изначально депутат начала перечислять ошибки избранного премьера Никола Пашиняна, а также обратила внимание, что политик пришёл в парламент с большим количеством охранников. Высказывания женщины вызвали недовольство депутатов «Гражданского договора».