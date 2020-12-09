Парад Победы начался в Баку

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Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган присутствуют на Параде Победы, который начался в Баку. В мероприятии будут участвовать турецкие военнослужащие.

Праздничное мероприятие проходит на площади Свободы. В нём примут участие 150 единиц военной техники и более чем 3 тысячи военных. Парад приурочен к окончанию вооружённого конфликта в Карабахе.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик назвал визит Эрдогана в Баку историческим. Турецкий лидер приехал в Азербайджан 9 декабря с двухдневным визитом.

Глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Пять районов Карабаха перешли под контроль Азербайджана.

Азербайджанские власти считают соглашение капитуляцией Армении. Алиев заявил, что подписанный документ максимально выгоден Баку. Премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул, что соглашение о прекращении огня позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После подписания документа в Ереване начались протесты. Оппозиция требует отставки Пашиняна.